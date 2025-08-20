高知県中学野球選手権の決勝が8月20日、春野球場で行われ、高知中学が9年ぶり17回目の優勝を果たしました。県中学校野球選手権大会の決勝は、初優勝を目指す青柳・三里連合チームと、9年ぶりの優勝を目指す高知の一戦となりました。先制したのは高知。3回表に相手のエラーで出塁すると、3番の久万凛太郎のライトへのタイムリーツーベースで先制します。その後、ランナーを2人置いて5番・羽方