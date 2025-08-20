NHK連続テレビ小説「あんぱん」（月〜金曜）の脚本を担当している脚本家の中園ミホ氏は20日、同日から東京・日本橋三越本店で始まった「やなせたかしと三越」展の特別企画で行われたトークショーに登場し、作品への思いや今後のみどころなどを語った。NHKの塚原愛アナウンサーが聞き手を担当。中園氏は、「執筆中はあまり、表に出なかった。先々週くらいに（脚本を）書き終わって街に出たら、みなさん、見てくださっているんだなと