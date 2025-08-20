【モデルプレス＝2025/08/20】5人組ガールグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のカズハ（KAZUHA）が19日、自身のInstagramを更新。ばっさりカットした新ヘアスタイルを公開し、話題を呼んでいる。【写真】LE SSERAFIMカズハ、別人級新ヘアスタイル◆カズハ、ばっさりカットで雰囲気ガラリカズハは鏡越しの自撮りを投稿。ウエストあたりまであった髪を肩ラインまでばっさりカットした新しいヘアスタイルを披露した。この投稿に、