元NHK中川安奈（31）が20日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜午後5時）に生出演。2024パリ五輪の時の衣装の反響について振り返った。レギュラーMCの大島由香里の代役で生出演。ぶっちゃけトークの多い番組のカラーをにおわすように、小原ブラスから「ところで中川さんはキズものなの？」と唐突に質問された。中川は一切、ひるむことなく「私、衣装がはだかに見えるってことでちょっと炎上した」と話し「前回、金曜日にお邪魔し