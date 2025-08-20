Ａぇ！ｇｒｏｕｐの末澤誠也、草間リチャード敬太が２０日、東京国際フォーラムでスペシャルサポーターを務めるパフォーマンスショー「ＳＴＯＭＰストンプ」（９月２日まで、同所）の来日公演初日囲み取材に出席した。１９９１年に英国で初演以降、世界５３か国で１５００万人以上の動員数を誇るショー。バケツやデッキブラシなどあらゆるものが楽器となり、１００分ノンストップのパフォーマンスで魅せる。リチャードはパ