【ポイント】・東北北部で記録的な大雨。・21日（木）未明にかけ、青森、秋田、岩手で「線状降水帯」予測。・東北南部〜九州は猛烈残暑が続く【全国の天気】前線が停滞し、記録的な大雨となっている東北北部は21日（木）未明にかけて、線状降水帯が発生するおそれもあります。大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があり、河川の氾濫や土砂災害に厳重な警戒が必要です。21日（木）日中は、東北北部で天気が回復するでしょう。一方