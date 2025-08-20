¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡½À¾Éð¡Ê20Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡ËHKT48¤Î»ÔÂ¼°¦Î¤¤¬¥»¥ì¥â¥Ë¥¢¥ë¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¥Î¡¼¥Ð¥¦¥ó¥ÉÅêµå¤òÈäÏª¤·¤¿¡£ÇØÈÖ¹æ¡Ö48¡×¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤È¤â¤Ë¡ÖÈ¾ÂµÅ·»È¡×¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¸å¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¡£Äï3¿Í¤¬»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥°¥é¥Ö¤ò¤Ï¤á¡¢Êá¼ê¤òÌ³¤á¤¿ÀîÀ¥¹¸¤Ø¥Î¡¼¥Ð¥¦¥ó¥É¤ÇÅêµå¡£¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤Ç´î¤Ö»Ñ¤ò¸«¤»¡¢¡Ö¤Þ¤µ¤«¥Î¡¼¥Ð¥ó¤ÇÆÏ¤¯¤È¤Ï»×¤Ã¤ÆÌµ¤¯¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£º£µ¨¤âËÜµò