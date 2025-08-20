珠玉の好ゲーム。そう言っていい。今年春の選抜を制し、優勝候補筆頭だった横浜がタイブレークの末に県岐阜商に敗れ、春夏連覇の夢は絶たれた。16安打と6安打──安打数では県岐阜商が圧倒した。それでも試合は接戦となり、ここにこの勝負の面白さが詰まっていた。普通なら互角の勝負にはなり得なかったはずだが、そこには選抜覇者・横浜の隠れた強さがあった。選抜王者の横浜をタイブレークの末に下した県岐阜商ナインpho