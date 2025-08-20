山形県上山市では戦没者の追悼式が開かれ、出席者が戦争で亡くなった人たちに鎮魂の祈りを捧げ、平和を誓いました。 【写真を見る】進む遺族の高齢化...戦没者追悼式鎮魂の祈りを捧げ平和を誓う悲惨さをどう次世代に語り継いでいくかが課題（山形・上山市） 上山市山本幸靖市長「戦没者の御英霊に対し戦没者追悼式実行委員会を代表し謹んで哀悼の意を表します」 上山市で開かれた戦没者追悼式では黙祷を捧げ、市内の戦