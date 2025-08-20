「ソフトバンク−西武」（２０日、みずほペイペイドーム）ソフトバンク・山川穂高内野手が２年連続自身８度目のシーズン２０発をマークした。二回裏無死。西武先発・松本の投じた１３５キロのカットボールを流し打った。右翼席へ飛び込んだ２０号ソロは先制の一発となった。山川は「打ったのはカットボール。いいポイントで打つことができました。大事な先制のホームランとなって良かったです。このあとも勝ちに繋がる一本