異例の引き上げに、農家からは歓迎の声が聞かれました。JA全農新潟県本部が、この秋収穫される県産米の仮渡し金の大幅な増額を発表したことに対し、出荷する農家は「天から何か降ってきたみたい」と驚きの声を上げました。 ■コメ農家 大淵賢さん 「長い穂がついてまして、今のまま行けば心白は少ないんじゃないかと。」 長岡市川口地域の大淵賢さん。4.2haの田んぼで、主にコシヒカリを栽培しています。8月上旬の出穂期に