「ヤクルト−巨人」（２０日、神宮球場）ヤクルト・村上宗隆外野手が二回に先制の８号ソロを放った。巨人・森田の３球目を捉えると、高々と舞い上がった打球が右翼ポール際へ。風にも乗り特大の一発となり、ファンからどよめきまじりの歓声がわき起こった。けがから復帰後、２０試合で８本塁打と量産。ＳＮＳでも「ホームランペースえぐいな」「凄い技術」「マジで２０ＨＲまでいくかも」「村上のホームランはいつも大飛球