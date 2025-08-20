夏休み中の中学生が、錦江湾で体験航海を行いました。乗船したのは鹿児島水産高校の実習船「薩摩青雲丸」です。生徒たちは真剣なまなざしで船の設備を見学し、実際に船を操縦するなど海の上の特別授業で学びを深めていました。青空に浮かぶ白い雲。鹿児島市の港に浮かぶのは、鹿児島水産高校の実習船「薩摩青雲丸」です。夏休み中の中学生たちが続々と乗り込んでいきます。(鹿児島水産高校・福島聡校長)「船乗りは金の宝。鹿児