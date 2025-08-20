2004Ç¯10·î23Æü¤ËÈ¯À¸¤·¤¿Ãæ±ÛÃÏ¿Ì¡£ ¤½¤Î9»þ´Ö¸å¤Ë»ºÀ¼¤ò¤¢¤²¤¿Ä¹²¬»Ô»³¸Å»Ö½Ð¿È¤Î½÷À­¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£Æó½½ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¡¢¤Õ¤ë¤µ¤È¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¶»¤Ë¡¢¿·¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤ÆÊ³Æ®¤¹¤ë»Ñ¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£ Ä¹²¬»ÔÆâ¤ÎÈþÍÆ¼¼¡£¤³¤³¤Ë1¿Í¤Î¿·ÊÆÈþÍÆ»Õ¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£ ³òß·¤¢¤¤¤é¤µ¤ó¡¢20ºÐ¡£Ä¹²¬»Ô»³¸Å»Ö½Ð¿È¤Ç¤³¤Î½Õ¤ËÈþÍÆ¤ÎÀìÌç³Ø¹»¤òÂ´¶È¤·¡¢¤³¤ÎÈþÍÆ¼¼¤Ë½¢¿¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¢£³òß·¤¢¤¤¤é¤µ¤ó ¡ÖÆþ¤ê¤¿¤Æ¤Î¤È¤­¤Ï¡¢Ìë¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÂ­¤¬¤À¤ë¤¯¤ÆÆ°¤±¤Ê¤«