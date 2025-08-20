Åìµþ¡¦ÆüËÜ¶¶»°°æ¥Û¡¼¥ë¤ÇÀ¤³¦½é³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢19À¤µªËö¥¦¥£¡¼¥ó¤òÂåÉ½¤¹¤ë²è²È¥°¥¹¥¿¥Õ¡¦¥¯¥ê¥à¥È¤Î⻩¶â¤ÎÀ¤³¦¤òÎ¹¤¹¤ëË×Æþ·¿Å¸Í÷²ñ¡Ø¥¯¥ê¥à¥È¡¦¥¢¥é¥¤¥Ö¡Ù¤Ë¤Æ¡¢¥¯¥ê¥à¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¯¥í¡¼¥É¡¦¥â¥Í¡¢¥Õ¥£¥ó¥»¥ó¥È¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥´¥Ã¥Û¤ò¤æ¤ë¤¯¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á²½¤·¤¿¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥°¥Ã¥º¤¬ÅÐ¾ì¡£¡Ø¥¯¥ê¥à¥È¡¦¥¢¥é¥¤¥Ö¡Ù¤Ï¿¿¤Ã°Å¤Ê¹â¤µ7¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÂç¶õ´Ö¤Ë¡¢µðÂç¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤òÀßÃÖ¡£¸÷¡¢¿§¡¢²»¡¢¹á¤ê¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¡ØÀÜÊ­¡Ù¡Ø¥æ¥Ç¥£¥È¡Ù¡Ø»à