鹿児島市に本社を置く二シムタが、南さつま市などで総合スーパーを運営するタイヘイを、100％子会社にしました。タイヘイに後継者がいないためで、25年2月から話し合いを行っていたということです。鹿児島市に本社を置くニシムタは、19日、南さつま市と日置市で総合スーパー2店舗を運営するタイヘイを100%子会社にしました。タイヘイは1946年10月、松下商店として南さつま市加世田で創業。その後、