横浜Ｆ・マリノスサポーターＪ１横浜Ｍは２０日、Ｊ２仙台からＭＦオナイウ情滋（２４）＝１６８センチ、６７キロ＝を完全移籍で獲得したと発表した。背番号は１８。「少しでも早くトリコロールのユニフォームを着てピッチに立ち、皆さんと共に戦えるように全力で頑張る」などとコメントした。埼玉県出身で新潟医療福祉大を経て２０２３年に仙台に加入。今季はリーグ戦１７試合で２得点を挙げていた。