タグラグビーや異文化体験を通じて国際交流するイベントが開かれ、熊本の子どもたちも参加しました。「キッズトライ2025」は、熊本県出身でラグビー元日本代表の向山昌利さんが代表を務める子どもスポーツ国際交流協会が2018年にスタートさせました。今年は8月３日から5日にかけて、福岡県宗像市で開催。熊本や福岡のほか、台湾や韓国・釜石市などの小学５年生と６年生が参加しました。子どもたちはタック