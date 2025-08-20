²­Æì¤Ç³«Êü¥·¥ç¥Ã¥È¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥¹¥¶¥ó¥Ì(38)=·§ËÜ¸©½Ð¿È=¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£²ÆµÙ¤ß¤ÎÎ¹¹Ô¤ÇË¬¤ì¤¿²­Æì¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ö²ÆµÙ¤ß¸åÈ¾Àï¤Ï¤À¤¤¤¹¤­²ÈÂ²¤È²­Æì¡Á¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÈÎ®¤ì¤ë¥×¡¼¥ë¤ä¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡Ö³¤¾å¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯2DAYS¤Ç¿ÈÂÎ¤¢¤Á¤³¤Á(¤Þ¤¿)ÄË¤¤¤èÂç¿Í¤¿¤Á¡£¾Ð¡×¤È¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤Ë¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö²­Æì¥°¥ë¥á¤âËþµÊ½ÐÍè¤¿¤·°ì½Ö¤À¤±¤É¥ä¥Á¥à¥ó¤ÎÎ¤¤â¹Ô¤±¤¿ËèÆü¥ª¥ê