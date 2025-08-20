8月10日からの記録的な大雨の影響で、熊本県内では少なくとも1600台以上の車が水没被害に遭ったことがRKK（熊本放送）の取材で分かりました。 【写真を見る】熊本での水没車は1600台以上か レッカー依頼は4672件「辿り着けない、人手が足りない」レンタカーも「借りられない」 大雨から10日が経過した8月20日も、熊本市中央区坪井ではJAFの車やレッカー車が行き交っていました。 水没したとみられる車はドア