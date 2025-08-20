今月上旬の大雨で甚大な被害が出た金沢競馬場。20日に開かれた石川県議会では、競走馬を守るための対策を求める声が相次ぎました。 金沢競馬場は、今月6日からの大雨で、コースや設備など競馬場全域が浸水する被害を受けました。当時、厩舎には約600頭の競走馬がいて、長時間にわたって脚などが水にさらされました。 20日の石川県議会の委員会で、浸水した本馬場の復旧整備などの完了が、報告されました。出席した委員