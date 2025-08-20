2025年7月の参院選で他人になりすまして投票したなどとして、東海3県で6人が書類送検されました。書類送検された愛知県内の男性は、名古屋市内の期日前投票所で7月18日、知人になりすまして投票した疑いが持たれています。警察によりますと、特定の政党への強い思いがあったとみられ、「入場券がなくても氏名や生年月日などで投票できる」と紹介するSNSの動画を見て、なりすましを思い立ったと話しているということです。