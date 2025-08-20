Ç®Îõ¤ÊÆü¥Ï¥à¥Õ¥¡¥ó¤ÎËÒÌî¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¡Ç25¡×¤ÎËÒÌî¿¿è½°¦(24)¤¬¡¢°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿ÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥º¤ÎÃæÅÄæÆ(36)¤È¤ÎÈëÂ¢2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÃæÅÄæÆ¤¯¤ó¤Ø¡¢¤Þ¤ê¤¢¤è¤ê ¤¿¤È¤¨°ìÀ¸¤Î¶ì¤·¤ß¤À¤Ã¤Æ°ìÀ¸³Ú¤·¤ß¤¬¤¢¤Ã¤ÆMy BROTHER¤³¤ÎÌ´¤Ï°ìÀ¸³¶½ª¤ï¤é¤Ê¤¤ It's SHOW TIME¥Ó¡¼¥°¥ë¥¯¥ë¡¼¡ØMy BROTHER¡Ù¡×¤È¡¢ËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º»þÂå¤ÎÅÐ¾ì¶Ê¡ÖMy BROTHER¡×¤Î²Î»ì¤Î°ìÀá¤ò¡¢°úÂà¤¹¤ëÃæÅÄ¤Ø