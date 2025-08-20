元NGT48でタレントの荻野由佳さんが、自身のインスタグラムを更新。夫婦でのマタニティフォト撮影を行ったことを報告しました。 【写真を見る】【 荻野由佳 】「会える日が心から楽しみ」白いワンピース姿で夫と寄り添うマタニティフォトを公開臨月の苦しさと喜びを同時に語る荻野さんは、「思い出として、夫婦バージョンでマタニティフォトの撮影もしていただきました」と投稿。 公開された写真では、緑豊かな屋外