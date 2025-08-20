活動開始から10分後に亡くなったとみられます。消防隊員2人が亡くなった大阪・道頓堀のビル火災。消火に当たっていた消防隊員2人は、現場で活動を始めてからおよそ10分後に亡くなったとみられます。2人は「小型タンク小隊」として、もう1人の消防隊員（30代）とともに防火服と酸素ボンベを着用して、ビルの5階で活動中に天井が崩落。逃げ場を失って窒息死した可能性があるということです。