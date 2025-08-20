九州北部を襲った記録的な大雨から10日がたちました。北九州市若松区ではようやくボランティアが被災した住宅に入り、片付けを行いました。北九州市若松区百合野町地区では20日、70代の夫婦が住む住宅にボランティア9人が入りました。北九州市社会福祉協議会の呼びかけで集まったもので、土砂の撤去作業などにあたりました。■奥村三枝 記者「建物の裏で土砂崩れが起きたお宅です。大雨から10日たちましたが、まだ流れた土砂がたま