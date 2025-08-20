中国軍は9月3日に北京で開催する軍事パレードについて、数万人の兵士が参加するほか、未公開の兵器が披露される予定だと発表しました。中国軍の担当者「9月3日に中国国民の抗日戦争および世界反ファシスト戦争勝利80年を記念して、盛大な閲兵式を行います」中国軍は20日、北京市内で記者会見を開き、「抗日戦争勝利80年」を記念して、9月3日に天安門広場で軍事パレードを開催すると発表しました。軍事パレードには中国軍の兵士数万