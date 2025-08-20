日本ラグビー協会は20日、日本代表が11月1日にロンドンのウェンブリー競技場で南アフリカ代表とテストマッチを行うと発表した。2015年ワールドカップ（W杯）イングランド大会で金星を挙げてから10年の節目。19年W杯日本大会の準々決勝で敗れて以来、4度目の対戦となる。15年9月に英国南部のブライトンで行われたW杯の一戦は日本が34―32で劇的な勝利を収め、対戦成績は1勝2敗。当時も日本を率いたジョーンズ・ヘッドコーチは「