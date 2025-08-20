クリエイター「ももにくす」（通称：MNS）が原作を描く、社会風刺を込めた教育番組風コンテンツの『教育番組』とコラボレートした、「教育番組 ほめほめカフェ」が東京・渋谷PARCO、愛知・名古屋PARCO、大阪・心斎橋PARCOにて、期間限定でオープンする。※価格はすべて税抜き現代人の共感を呼ぶネタがたっぷり！可愛くてシュールな社会風刺『教育番組』は、内気なアザラシの「タマ」、そのタマに養われているタコの「パウル」、