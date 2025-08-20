九州北部を襲った記録的な大雨で、被害は農作物にも出ています。若松区の名産、大玉スイカ「若松潮風プレミアム」は、収穫を目前に水につかり変色しました。■JA北九・川原賢治さん「こんな感じで、大雨でザーと水が流れてきて、木が完全に傷んでしまい、なおかつ、玉が水を含んで売り物にならなくなったというところです。」 ■川原さん「大玉スイカで10トンくらい、3000～4000玉くらいは取れる予定だったものが取