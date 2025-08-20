香川地方最低賃金審議会 香川県の最低賃金についての審議会が高松市で開かれ、香川労働局長に対して「時給1036円」とする答申を行いました。決定すれば、香川県では初めての1000円超えです。 政府は最低賃金を「2020年代に全国平均で時給1500円とする」と目標を掲げています。 20日に開かれた審議会では、現在の時給970円から66円アップし、時給1036円とする答申を行いました。香川県の時給が1000円を超えるのは初めて