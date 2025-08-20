◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト-巨人(20日、神宮球場)ヤクルト・村上宗隆選手が、防御率0.00と好投を見せていた巨人・森田駿哉投手から先制ホームランを放ちました。7月29日のDeNA戦で1軍復帰を果たした村上選手。以降、20試合で7本塁打と驚異的なスピードでホームランを量産しています。そしてこの日も「4番・サード」でスタメン出場すると、2回に見せました。デビュー4試合で防御率0.00の森田投手が投じた内角高めのツーシームを