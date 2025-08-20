2025年8月19日、ノエビアグループの常盤薬品工業株式会社が展開するメイクアップブランド「エクセル」から、新アイテム「コンシーラーブラシ」が発売されます。テクニック要らずで美しく自然に仕上がるよう設計されたこのブラシは、使いやすさにこだわった“ハート型”の立体形状が特長。リキッドやパレットタイプのコンシーラーに対応し、指塗り感覚で均一にフィットする仕上がりを叶えます