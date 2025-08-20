◇パ・リーグオリックスｰ日本ハム（2025年8月20日エスコンフィールド）オリックス・中川が3試合連続で本塁打を放ち、試合を振り出しに戻した。2回先頭で日本ハム・山崎の直球を捉え、左翼へ一発。「なんとか届いてくれてよかったですし、先制点を取られてしまった後だったので、すぐに追いつくことができてよかったです」。4月19日の対戦でもアーチを描いているかつての同僚左腕から、再び痛打を浴びせた。これが今季1