警察官を名乗る男からの｢うそ｣の電話で、愛知県豊橋市に住む70代の女性が約7500万円をだまし取られました。 【写真を見る】警察官を名乗る男から電話がかかってきて…70代女性が約7500万円だまし取られる ニュースを見て詐欺だと気づく 愛知･豊橋市 警察によりますと ことし5月、豊橋市に住む70代の無職の女性の携帯電話に警察官を名乗る男から電話があり「詐欺事件で、あなた名義のキャッシュカードが使われていた