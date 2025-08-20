西武は２０日のソフトバンク戦（みずほペイペイ）で１番・源田壮亮、２番・高松渡の新オーダーを組んだ。今季、源田がスタメン１番に入るのは初。高松もスタメン出場自体が６月１９日ＤｅＮＡ戦（横浜）以来、５試合目で上位打線に入るのは初めてとなる。今季途中から１番打者として活躍していた８年目・西川愛也外野手（２６）が「打撃時の右肩の違和感」により出場選手登録を抹消されたチームは代役の「１番打者」を探して