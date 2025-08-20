セントチヒロ・ チッチの音楽プロジェクト「CENT」でのソロ活動3周年記念日となる8月20日にMajor 1st Mini Album『らぶあるばむ』がリリースとなった。メジャーデビュー作品となった『らぶあるばむ』は、これまでリリースされた「堂々らぶそんぐ」「百日草」「Linda feat.詩羽」や、現在放送中のカンテレ・フジテレビ系連続ドラマ 火ドラ★イレブン『北くんがかわいすぎて手に余るので、3人でシェアすることにしました。』の主題歌