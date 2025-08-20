◇パ・リーグ日本ハムーオリックス（2025年8月20日エスコンF）日本ハムの水谷瞬外野手（24）が20日、オリックス戦（エスコンF）に「1番・右翼」でスタメン出場。初回に先頭打者本塁打を放った。初回の第1打席、フルカウントからの6球目、オリックス・佐藤の外角への直球を強振。打球は逆方法の右翼席に飛び込む11号ソロとなった。水谷の本塁打は7月26日のロッテ戦以来、約1カ月ぶり。初回、先頭打者アーチは7月4日の楽