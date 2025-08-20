ミュージックコレクティブ・XinU(シンユウ)が、キングレコード / HEROIC LINEより初のメジャーリリースとなるEP「XinU EP#04」(仮)を11月12日に発表する。本作に収録されている、2025年7月にリリースされた初のメジャーリリースシングル「Monday to Friday」は、リリース直後から各種配信プラットフォームで多数のプレイリストに選出され、アジア8カ国の主要プレイリスト“New Music Friday”にも選出されている。また、Spotify「S