◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―巨人（２０日・神宮）ヤクルト・村上宗隆内野手が２試合ぶりの８号ソロを放った。０―０の２回先頭で森田の内角高めのツーシームを振り抜いた。大きな弧を描いた打球は右翼フェンスを越えた。「難しい球でしたがうまく打つことができました。先制できて良かったです」と納得の表情を浮かべた。今オフにポスティングシステムを利用してメジャー挑戦を表明している主砲の視察のために連日、メ