◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―巨人（２０日・神宮）巨人は森田駿哉投手が初先発からの３連勝を目指して先発。２回に一発を浴びプロ初自責点となる先制点を許した。２回先頭、村上宗隆内野手にカウント２ボールから、風にも乗り右翼ポール際に入る８号ソロ本塁打で１点を奪われた。