【資料】ガソリンスタンド 経済産業省が２０日に発表した今月１８日時点のレギュラーガソリン１リットル当たりの全国平均小売価格は、前回調査から２０銭安い１７４円７０銭で、５週ぶりに値下がりしました。 一方、群馬県のレギュラーガソリンの１リットル当たりの平均小売価格は、前回調査から４０銭安い１７４円６０銭でした。 政府は１リットル当たり定額１０円のほか、店頭価格や原油相場を踏まえて補助