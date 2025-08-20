官・民・産地による石川県の輪島塗の若手人材養成施設の整備について、20日の会合で基本構想が取りまとめられました。コンセプトは「漆芸の聖地」。どのようなプロジェクトになるのでしょうか。 石川県・馳 浩 知事：「輪島でなければいけない、ここでなければできない、この長い伝統を文化観光という形でですね、新たな価値観を創造していく」輪島塗の産地復興に向けて検討されてきたのが、若手人材を養成する新たな拠点の整備