◇男子プロゴルフツアーＩＳＰＳハンダ夏の決戦トーナメントプロアマ戦（２０日、北海道・ブルックスＣＣ＝７２８６ヤード、パー７２）ＩＳＰＳハンダ夏に爆発トーナメントで３年ぶり７勝目を挙げた比嘉一貴（フリー）が開幕前日のプロアマ戦でアウト９ホールを回り、調整した。前週は大会直前に右膝を痛め、欠場も考えたなかでの優勝だった。「まだ思い切り振ったりはせずに、少し大事を取りながら。でも今日も痛み止めを飲