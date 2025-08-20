オウム真理教の後継団体主流派「Ａｌｅｐｈ（アレフ）」に対する再発防止処分の請求を受け、公安審査委員会は２０日、東京・霞が関の法務省で意見聴取の手続きを実施したが、アレフ側は出頭しなかった。アレフを巡っては、公安調査庁が７月、団体規制法に基づき、６回目となる処分を公安審に請求した。同庁は、教団の教祖・麻原彰晃こと松本智津夫元死刑囚（２０１８年に刑執行）の次男（３１）が運営を主導しているとみており