８月１９日夜、西日本を中心に確認された火球、その正体は。１９日午後１１時１０分ごろの鹿児島市内で撮影された映像では、街がいきなり明るくなりオレンジ色の光が消えていく様子が確認できます。鹿児島県垂水市では暗闇が突然、昼間のような明るさになりました。近畿各地の情報カメラでも光る物体が落ちていく様子を確認できました。これは宇宙から岩石などが強い光を放ちながら落ちてくる「火球」と呼ばれる現象で、い