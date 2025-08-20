マダニにかまれて感染する重症熱性血小板減少症候群「ＳＦＴＳ」。２０２５年の感染者数は過去最多となっていて、北海道内でも初めて感染者が確認されました。どんな症状が出るのでしょうか？夏のアウトドアシーズン。キャンプなどをする機会も増える中、注意が必要なのが“森の吸血鬼”とも呼ばれるマダニです。道内で８月に初めて感染が確認されたＳＦＴＳ・重症熱性血小板減少症候群。マダニにかまれることで感染し、６日