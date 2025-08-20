広島県の湯崎知事が、11月の県知事選への不出馬を正式に表明しました。20日に会見を開き、「4期16年が終わるのは一つの区切り」などと不出馬の理由や、今後について語りました。■湯崎英彦知事「11月に終わりますこの任期をもって広島県知事を退任することを決断した。県知事選10月から告示の予定があるがその選挙には出馬しない」20日午後4時過ぎ。湯崎知事は、次の県知事選挙に出馬しないことを表明しました。その理由については