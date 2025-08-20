身近にある意外なものをたたいてリズムを刻むパフォーマンスショーが始まりました。身近なものでリズムを生み出す「STOMP」。世界53カ国で上演されたショーが日本に上陸しました。20日に幕を開け、スペシャルサポーターを務める関西発のAぇ！group・末澤誠也さん（30）と草間リチャード敬太さん（29）が登壇しました。Aぇ！group・草間リチャード敬太さん：客席で見ていて、自然と体が動き出しているなってなって、横見たら末澤も