フィリピンを拠点にした日本人らによる犯罪集団「JPドラゴン」の幹部の男が19日、フィリピン当局に身柄を拘束されました。身柄を拘束されたのはフィリピンを拠点にした日本人らによる犯罪集団「JPドラゴン」の幹部、池野大輔容疑者（50）です。フィリピンの入管当局などによりますと、池野容疑者は、警察官をかたって高齢者からキャッシュカードを盗む特殊詐欺に関与したとして、今年3月に福岡の裁判所から逮捕状が出ているという